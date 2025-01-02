إصابة 13 شخصاً بإطلاق نار عشوائي على حشد من الشباب في نيويورك

أصيب ما لا يقل عن 13 شخصاً على الأقل إثر إطلاق نار عشوائي على حشد من الشباب في ساعة متأخرة من الليلة الماضية أمام ملهى ليلي في ضاحية كوينز في مدينة نيويورك.

وأعلن مسؤول كبير في شرطة مدينة نيويورك صباح اليوم أن الشرطة لا تزال تبحث عن عدد من المشتبه بهم فيما يتعلق بإطلاق النار هذا، وأن التحقيقات لا تزال جارية حول دوافع وحيثيات هذا العمل، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية استبعدت أن يكون العمل إرهابا.

وفي مؤتمر صحافي عقده رئيس دورية الشرطة المكلفة فيليب ريفيرا، صباح اليوم، أعلن عن قيام أربعة رجال كانوا يسيرون على الأقدام عند منتصف الليل، بإطلاق نار على مجموعة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عامًا، كانوا ينتظرون الدخول إلى حدث خاص في أحد الملاهي الليلة في الطابق العلوي يضم نحو 100 شخص بالداخل في منطقة جامايكا في ضاحية كوينز، مما أسفر عن إصابة ما لايقل عن 13 شخصا على الأقل، نقلوا جميعهم إلى المستشفيات، من دون أن يتم تسجيل أي حالة وفاة حتى اللحظة.

وأكد أن التحقيقات الأولية أكدت قيام المسلحين بهذا العمل الإجرامي وهم يسيرون على الأقدام شرقا من شارع 91 إلى شارع 144، وقد أطلقوا ما لا يقل عن 30 طلقة على الأقل عشوائيا مستهدفين الحشد المنتظر خارج الملهى، ومن ثم شوهدوا وهم يفرون بسيارة سيدان فاتحة اللون تحمل لوحات من خارج الولاية.