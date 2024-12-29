عشرات القتلى في تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية

لقي 62 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في تحطّم طائرة ركاب، اليوم (الأحد)، كان على متنها 181 شخصاً أثناء هبوطها في مطار موان جنوبي غرب كوريا الجنوبية، بحسب ما نقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن السلطات.



دخان يتصاعد من طائرة بوينغ 737-800 التابعة لشركة طيران جيجو بعد تحطمها في مطار موان الدولي (ا.ف.ب(

وقالت الوكالة إنّ «175 راكباً وطاقماً من ستة أفراد كانوا على متن الطائرة التي تحطّمت في مطار موان»، مشيرة إلى أنّه تأكّد حتى الآن سقوط 62 قتيلاً من جرّاء الحادث.

وأضافت أنّ الحادث نجم عن «احتكاك بطيور، ممّا أدّى إلى خلل في منظومة عجلات الهبوط» أثناء محاولة الطائرة الهبوط في المطار

ونقلت يونهاب عن مديرية الإطفاء قولها إنّ فرق الإنقاذ تحاول إجلاء ركاب من القسم الخلفي للطائرة.

وقالت مديرية الإطفاء في بيان: «حتى الساعة لدينا ناجيان و62 قتيلاً» هم 37 أنثى و25 ذكراً. والطائرة المنكوبة هي من طراز بوينغ 737-8AS وتملكها شركة «جيجو» للطيران وكانت آتية من بانكوك.