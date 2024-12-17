زلزال عنيف بقوة 7,3 درجات قبالة سواحل فانواتو وخطر حدوث تسونامي

ضرب زلزال عنيف بقوة 7,3 درجات قبالة جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ، اليوم، بحسب ما أعلن معهد الزلازل الأميركي، في حين أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي تحذيرا من خطر حدوث أمواج مدّ عال.

وقالت المعهد الأميركي إنّ مركز الزلزال يقع على عمق 43 كلم تحت سطح البحر وعلى بُعد 30 كلم فقط إلى الغرب من مدينة بورت فيلا عاصمة جزيرة فانواتو، وذلك بعد أن كان قد قدّر في نشرة أولى قوة الزلزال بـ7,4 درجات.

وإثر الزلزال، قال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ إنّه "تمّ رصد أمواج مدّ عال".

وتوقّع المركز أن يتسبّب الزلزال بأمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد في أجزاء من سواحل فانواتو.

كما توقّع حدوث أمواج تسونامي يقلّ ارتفاعها عن 30 سنتيمترا فوق مستوى المدّ في دول جزرية في المحيط الهادئ بينها خصوصا فيجي، وكيريباتي، وكاليدونيا الجديدة، وجزر سليمان وتوفالو.