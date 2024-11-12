استمرار حرائق غابات في نيوجيرسي رغم هطول الأمطار

قال مسؤولون إن هطول الأمطار لم يساعد كثيرا في إبطاء حرائق غابات اندلعت على حدود نيويورك ونيوجيرزي أمس، وأدت الرياح القوية إلى انتشار النيران.

وأتى حريق جينينجز كريك، الذي وقع على بعد حوالي 30 ميلا شمال غربي مدينة نيويورك، على خمسة آلاف فدان تقريبا، فيما أفادت الشرطة المحلية بأن الحريق أودى بحياة شخص.

وقال مسؤولون في إدارة المتنزهات، إن الحريق تم احتواؤه بنسبة 20%، مشيرين إلى أن نصف منطقة احتواء الحرائق تقع في نيويورك والنصف الآخر في نيوجيرزي ، موضحين أن هطول الأمطار خلال الليل منح فرق الإطفاء بعض الراحة.

من جهة أخرى هددت الرياح العاصفة في كاليفورنيا بإذكاء حرائق غابات ضخمة هناك.

يذكر أن حرائق الغابات شائعة نسبيا في كاليفورنيا، لكنها غير مألوفة في الساحل الشرقي.