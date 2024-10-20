%57 انخفاضاً في عدد طلبات اللجوء للنمسا

أظهرت أحدث أرقام رسمية حدوث انخفاض حاد في عدد طلبات اللجوء المقدمة في النمسا منذ مطلع 2024.

وأوضحت الإحصاءات أن عدد طلبات اللجوء تراجع بنسبة 57%، إلى أقل من 19 ألف طلب منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالمدّة نفسها من العام الماضي. وأفاد بيان هيئة اللجوء والهجرة، بأنها تلقت 18 ألفاً و816 طلب لجوء في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، وبأن العدد تراجع بمقدار 25 ألف طلب، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 57%، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وأكدت أن تراجع عدد طلبات اللجوء في النمسا، أقوى بكثير مقارنة ببقية الدول الأوروبية، حيث انخفضت الأرقام بنسبة 8% فقط.