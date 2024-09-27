الأمطار الغزيرة والفيضانات تضرب أجزاء من إنجلترا بعد منتصف الليل

تعرضت أجزاء من إنجلترا لأمطار غزيرة وفيضانات في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من اللون البرتقالي لأجزاء من ميدلاندز وجنوب البلاد بعد منتصف ليلة أمس، وانقضى التحذير السادسة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش)، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ومازال تحذير من اللون الأصفر من الأمطار قائما لأجزاء كبيرة من إنجلترا وويلز قبل أن يهدأ الطقس المطير في النهاية بحلول العصر.

وتعرضت المناطق التي طالها التحذير البرتقالي -بما في ذلك ميلتون كينيس وأوكسفوردشير وكامبريدج شير وليسترشير وويست ميدلاندز- لسيول شديدة وحذرت الأرصاد الجوية هذه المناطق من أنها قد تشهد هطول 30 إلى 40 ميليمتر من الأمطار خلال ثلاث ساعات.

وحتى السادسة صباحا، كانت وكالة البيئة قد أصدرت 63 تحذيرا من الفيضانات في أماكن عبر إنجلترا مما يعني أن الفيضانات متوقعة و121 إنذارا من الفيضانات مما يعني أن الفيضانات ممكنة.

وتسببت الفيضانات الأخيرة في مناطق تشمل بيدفوردشير ونورث امبتونشير وأوكسفوردشير في اضطراب واسع لحركة المرور وألحقت أضرارا بالممتلكات.

ووفقا لتحذير مكتب الأرصاد الجوية، يمكن أن يسفر الطقس عن صعوبة في القيادة وغلق الطرق ومن المرجح أن تغمر المياه المنازل والمؤسسات التجارية وهناك "فرصة جيدة" أن تنعزل بعض المناطق بسبب الفيضانات.

ومن المرجح أيضا حدوث تأجيلات وإلغاءات في خدمات القطارات والحافلات وانقطاع الكهرباء بينما أظهرت لقطات الفيديو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي السيارات تكافح عبر الطرق المغمورة جزئيا بالمياه.