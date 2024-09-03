تدريبات برمائية مشتركة بين كوريا الجنوبية وأميركا

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات إنزال برمائي مشتركة، أمس، في مدينة بوهانغ الساحلية جنوب شرق كوريا الجنوبية. وانطلقت التدريبات ضمن مناورات سانغ يونغ الجارية، التي تعقد بشكل مشترك بين القوات البحرية وقوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية والولايات المتحدة حتى السابع من سبتمبر على الساحل الشرقي وحول منطقة بوهانغ. وتهدف المناورات إلى تعزيز جاهزية التحالف القتالية، وتحسين التشغيل البيني. وأوضح اللفتانت كولونيل غابرييل تيغز، من مشاة البحرية الأميركية، أهمية التدريبات. وتشترك في مناورات هذا العام قوات إنزال مشاة البحرية، وسفن نقل تابعة للبحرية الكورية الجنوبية، والسفينة الهجومية البرمائية الأميركية يو إس إس بوكسر، وأكثر من 40 سفينة حربية.