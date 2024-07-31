الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الغارات الإسرائيلية على ضواحي بيروت الجنوبية

أعربت الأمم المتحدة، عن بالغ قلقها إزاء الغارات الإسرائيلية على الضواحي الجنوبية المكتظة بالسكان في العاصمة اللبنانية، بيروت، مساء أمس الثلاثاء، التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين.

وحث المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مذكرة صحفية صدرت عن مكتبه الليله الماضية، جميع الأطراف، على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، داعيا إلى تجنب التصعيد والالتزام على وجه السرعة بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 (2006)، والعودة فورا إلى وقف الأعمال العدائية.

من جانبها، أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت عن قلقها البالغ إزاء القصف الذي تبنته إسرائيل على الضواحي الجنوبية لبيروت، وأكدت على موقف الأمم المتحدة الداعم لعدم وجود أي حل عسكري للوضع الراهن.

ودعت المنسقة الأممية كلا من إسرائيل ولبنان إلى الاستفادة من جميع السبل الدبلوماسية للسعي لوقف الأعمال العدائية، وقالت إنها تواصل اتصالاتها الوثيقة مع الأطراف الرئيسية المعنية من أجل أن يسود الهدوء المنطقة.