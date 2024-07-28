فنزويلا تمنع دخول رؤساء سابقين لمراقبة الانتخابات

قالت السلطات في بنما، أول من أمس، إن طائرة تقل أربعة من الرؤساء السابقين في أميركا اللاتينية كانوا يعتزمون مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد في فنزويلا، تم منعها من الإقلاع.

وكتب رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، أنه كان من المقرر أن يسافر كل من رئيسة بنما السابقة ميريا موسكوسو، والرئيس المكسيكي السابق فيسنتي فوكس، والرئيس الكوستاريكي السابق ميغيل أنخيل رودريغيز، والرئيس البوليفي السابق خورخي كيروغا، إضافة إلى نائب الرئيس الكولومبي السابق إلى كاراكاس، لكنهم اضطروا إلى مغادرة طائرتهم قبل المغادرة من بنما سيتي.