مصرع 5 أشخاص بحرائق حارة اليهود في القاهرة

قتل 5 أشخاص بحريق اندلع في عدد من المحلات التجارية بمنطقة الجمالية غربي القاهرة.

وأشار موقع "الأهرام" المصري شبه الرسمي، إلى سقوط ما يقارب خمس حالات وفاة وإصابة ثمانية آخرين.

وتلقت السلطات بلاغا بنشوب حريق ضخم في عدة محال تجارية في حارة اليهود وحارة درب الحمصاني بمنطقة الجمالية، بدأ بمركز تجاري مخصص لبيع الأجهزة الكهربائية وامتد إلى جميع الطوابق والمحال المجاورة، وكشفت معاينة رجال مباحث القاهرة في الواقعة، أن النيران وصلت إلى عقارات مجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

كما كشفت المعاينة أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، وتسبب في اختناق البعض بسبب الأدخنة الكثيفة، فيما تقوم السلطات حاليا بحصر الخسائر الناجمة عن الحريق وتحديد قيمة التلفيات.

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا باندلاع الحريق، ووجهت عدد 10 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ للسيطرة على الحريق ومحاولة إخماده، وبدء عمليات التبريد لمنع تجدد ألسنة اللهب مرة أخرى.

من جانبها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، بحسب بيان صادر عن الوزارة، مديرية التضامن بالقاهرة والهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم اللازم للمتضررين ولتقديم التدخلات، واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من صرف المساعدات.