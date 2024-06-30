مقتل 4 أشخاص جراء عواصف رعدية شديدة في سويسرا

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في عواصف رعدية شديدة في سويسرا.

وضربت عاصفة رعدية عنيفة وادي ماجيا في منطقة تيسينو جنوبي البلاد خلال الليل، حسبما ذكرت الشرطة صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى انهيار أرضي في منطقة فونتانا.

وتم انتشال ثلاث جثث في المنطقة خلال اليوم. وقالوا إن شخصا آخر لا يزال قيد البحث.

وفي منطقة فاليه المجاورة، أعلنت السلطات أنه تم العثور على جثة رجل في فندق في ساس جروند. ومن المفترض أنه فوجئ بتراكم المياه هناك. وتم الإبلاغ عن شخص آخر في عداد المفقودين في وادي بن في فاليه.

وفي فاليه، فاض نهر الرون على ضفافه في عدة أماكن بعد عواصف رعدية غزيرة منذ بعد ظهر السبت. كما حدثت فيضانات على روافد نهر الرون.

وقد أعيقت عملية الإنقاذ في وادي ماجيا في تيسينو بسبب سوء الأحوال الجوية. وتم تدمير جسر بواسطة نهر هائج ولم يكن من الممكن الوصول إلى العديد من الوديان الجانبية عن طريق البر. وتم إخلاء المعسكرات على طول نهر ماجيا.

وانقطعت شبكات الاتصالات وإمدادات الكهرباء في المنطقة الأكثر تضررا.

وسقط نحو 200 ملليلتر من الأمطار في وادي ماجيا العلوي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية. وأضافت أن مياه الشرب في المنطقة تلوثت نتيجة العاصفة.