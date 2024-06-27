الأولى في العالم.. دولة أوروبية تعطي مواطنيها لقاحا ضد إنفلونزا الطيور

تعتزم السلطات الصحية في فنلندا طرح لقاح ضد إنفلونزا الطيور الأسبوع المقبل لبعض العاملين في مجال الإنتاج الحيواني لتصبح بذلك أول بلد في العالم يتخذ هذا الإجراء.

واشترت فنلندا كمية من اللقاحات تكفي لعشرة آلاف شخص تتكون الجرعة الواحدة منها من حقنتين وذلك في إطار عملية شراء مشتركة للاتحاد الأوروبي لما يصل إلى 40 مليون جرعة لصالح 15 دولة من شركة سي.إس.إل سيكوروس.

وقال المعهد الفنلندي للصحة والرعاية الاجتماعية في بيان إنه من المقرر تقديم اللقاح لمن تزيد أعمارهم على 18 عاما بين أولئك الأكثر عرضة للإصابة بإنفلونزا الطيور بسبب عملهم أو ظروف أخرى وأوضح أن فنلندا لم تكتشف حالات للإصابة بالفيروس بين البشر.