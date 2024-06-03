الرئيس المصري يكلف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قدم استقالة حكومته.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ.ش.أ)عن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية قوله إن الرئيس السيسي كلف الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.