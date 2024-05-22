العراق يطلب رسميا من الأمم المتحدة إنهاء ولاية بعثة "يونامي" نهاية العام المقبل

طلبت حكومة العراق رسميا من الأمم المتحدة إنهاء ولاية بعثتها لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي) وذلك بشكل نهائي اعتبارا من 31 ديسمبر 2025 على أن تقتصر جهودها خلال الوقت المتبقي من هذا العام على استكمال أعمالها فقط في ملفات الإصلاح الاقتصادي، وتقديم الخدمات، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، وغيرها من الجوانب التنموية.

جاء ذلك خلال رسالة رسمية وجهها محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد خلالها أن طلب حكومته بها الشأن يستند إلى حقها السيادي، بصفتها الدولة المضيفة لبعثة "يونامي" وبعد الأخذ بعين الاعتبار حجم بعثة يونامي وعدد موظفيها وحاجتها إلى وقت كافٍ لتصفية أعمالها ونقل ملفاتها إلى المؤسسات العراقية والوكالات الأممية قبيل إنتهاء المهلة.

وأعرب السوداني عن استعداد حكومته للتعاون الكامل وتقديم المساعدة والدعم المطلوبين لتحقيق عملية إنهاء البعثة بما في ذلك إرسال وفد فني عراقي للتباحث والاتفاق على آلية تصفيتها وإغلاقها النهائي.