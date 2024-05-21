إيران.. 28 يونيو موعد الانتخابات الرئاسية

أعلنت إيران، أنها ستجري انتخابات رئاسية في 28 يونيو المقبل، وذلك اثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، وفق ما نقل الإعلام الرسمي.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني، أنه تمت الموافقة على موعد الانتخابات خلال اجتماع لرؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان، وقال إنه بموجب الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور، تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في 28 يونيو المقبل.



وقال المتحدث باسم مقرر الانتخابات الإيرانية، إنه تم اقتراح يوم 8 يوليو لإجراء انتخابات الولاية الـ14 للرئاسة الإيرانية، وبناء على ذلك فإن موعد تسجيل المرشحين سيكون يوم 8 يونيو المقبل.



وتولى النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر الرئاسة مؤقتا وفقا للدستور الذي ينص على انتخاب رئيس جديد في غضون 50 يوما.