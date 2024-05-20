شاهد بالفيديو ...إيران تعلن العثور على جثامين ضحايا مروحية رئيسي المنكوبة

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين، العثور على جثامين ضحايا حادث المروحية المنكوبة، التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان، وآخرين.

ونشرت قناة العالم الحكومية، مقطع فيديو، أشارت فيه إلى أنه تم العثور على جثامين ضحايا حادثة سقوط طائرة الرئيس الإيراني ومرافقيه.

وظهر في المقطع مجموعة من عمال الإنقاذ وهم يحملون أحد الجثامين في منطقة غابات.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، بوقت سابق الإثنين، مصرع رئيسي والوفد المرافق له إثر تحطم مروحية كانت تقلهم من الحدود الإيرانية الأذربيجانية غربي البلاد، الأحد.

وكان على متن المروحية بجانب رئيسي وعبد اللهيان، محافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة محافظة تبريز، محمد علي آل هاشم، بجانب 5 أشخاص آخرين من طاقم المروحية والوفد الرئاسي.