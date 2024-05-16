محمد بن راشد ورئيس مجلس الوزراء الكويتي يبحثان سبل تعزيز الشراكة بين البلدين

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح.

وتم خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال القمة العربية في البحرين بحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.