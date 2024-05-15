الأسد يشارك في القمة العربية دون إلقاء كلمة

يتوجه الرئيس السوري بشار الأسد، صباح غد الخميس إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في أعمال القمة العربية العادية الثالثة والثلاثين دون إلقاء كلمة كما جرت العادة، المقرر عقدها فى نفس اليوم.

ونقلت صحيفة الوطن السورية شبه الرسمية عن مصادر وصفتها بالمطلعة في دمشق أن الأسد لن يُلقي كلمة، علماً أن رئاسة القمة خصصت مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق لكل زعيم عربي لإلقاء كلمته.

ووفقاً للمصادر، فإن مشاركة الرئيس السوري ستركز على البحث والنقاش مع القادة والزعماء المشاركين في الملفات المطروحة ضمن جدول الأعمال، ولا سيما العلاقات العربية العربية وتطورات الوضع في فلسطين.

وهذه المشاركة هي الثانية للرئيس السوري بشار الاسد في القمة العربية التي غابت عنها بلاده منذ عام 2012 بسبب تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية.

ويعتبر الملف السوري ابرز الملفات التي تتناولها القمة العربية إضافة إلى ملفات أخرى.

وكان وزيرا الخارجية فيصل المقداد والاقتصاد سامر الخليل قد وصلا إلى العاصمة البحرينية قبل أيام للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية وكذلك الاجتماع الاقتصادي .

ولم يعلن في دمشق عن إرسال وفد كبير مع الرئيس السوري أو وفد إعلامي سوري بل يقتصر على مشاركة الأسد فقط إلى جانب المقداد والخليل.