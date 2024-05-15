تعرض رئيس وزراء سلوفاكيا لاطلاق نار بعد اجتماع حكومي ونقله الى المستشفى

تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الاربعاء لإطلاق نار ونقل الى الى المستشفى بعد اجتماع حكومي في بلدة هاندلوفا بوسط البلاد كما أفادت وسائل اعلام محلية.

وقالت صحيفة "دينيك ان ديلي" التي شاهد مراسلها نقل رئيس الوزراء الى سيارة من قبل حراس الأمن أن الشرطة أوقفت المسلح المشتبه في إطلاقه النار.

وقال مدير المستشفى في هذه البلدة انه يجري نقل رئيس الوزراء الى العاصمة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن فيكو تعرض للهجوم في أعقاب عقد اجتماع للحكومة ولا يزال من غير الواضح حجم الإصابة التي تعرض لها، وفقا للمتحدث باسم وزارة الداخلية ماتيج نيومان.

وكان فيكو يسير ضمن حشد من الأشخاص عندما تعرض لإطلاق النار في هاندلوفا، شمال شرقي العاصمة براتيسلافا، وفقا لما أفادت به صحيفة دينيك إن.

وسمع شهود العيان دوي أربع طلقات في الوقت الذي سقط فيه فيكو أرضا وبعد ذلك قام أفراد الأمن بنقله فى سيارة من مسرح الحادث، وفقا للصحيفة .

وعبرت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.

وقالت الرئيسة المنتهية ولايتها في بيان "أنا أشعر بالصدمة. أتمنى لروبرت فيكو التحلي بالكثير من القوة في هذه اللحظة الحرجة للتعافي من هذا الهجوم الوحشي وغير المسؤول".

من جهتها أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "الهجوم البشع" على رئيس الوزراء السلوفاكي.