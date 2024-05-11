كوريا الشمالية تكشف عن خططها لنشر قاذفة صواريخ جديدة هذا العام

أعلنت كوريا الشمالية أنها سوف تنشر في جيشها قاذفة صواريخ متعددة جديدة، عيار 240 ملليمترا، وهو نظام أسلحة، يعتقد أنه يستهدف منطقة العاصمة الكورية الجنوبية اعتبارا من هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم السبت أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون ،أشرف على اختبار إطلاق قذائف، يتم التحكم فيها، لنسخة، تم تحديثها تقنيا ، لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة، عيار 240 ملليمترا، أمس الجمعة.

وأضافت الوكالة أن قاذفة الصواريخ، التي تم تحديثها، مع قدرة كبيرة على الحركة وتركيز إطلاق النار، مجهزة بنظام آل، للتحكم في النيران، وسيتم نشرها في وحدات من جيش الشعب الكوري، اعتبارا من عام 2024 حتى عام. 2026.

وأضافت الوكالة أن ثماني قذائف، تم إطلاقها من نظام الإطلاق، أصابت أهدافا "محددة" ، مشيرة إلى أن الاختبار أثبت تفوق النظام وقوته التدميرية.

وتابعت الوكالة أنه سيكون هناك تغيير كبير في تعزيز القدرة القتالية المدفعية للجيش الكوري الشمالي.

يشار إلى أن شبه الجزيرة الكورية تشهد توترات على خلفية اختبارات الصواريخ الباليستية التي تجريها كوريا الشمالية.

وتبرر كوريا الشمالية هذه الاختبارات بالقول إنها تأتي ردا على المناورات الحربية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي ترى بيونغ يانغ أنها تهدف لغزو أراضيها والإطاحة بنظامها الحاكم.