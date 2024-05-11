مفوض حقوق الإنسان يشجب تهديد دخول المساعدات إلى غزة ويدعو إلى عدم تعريض معابرها للخطر

شجب فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "جميع الأعمال العدائية التي تهدد دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة" معتبرا المعابر البرية إلى غزة بمثابة شريان حياة لإمدادات الغذاء والدواء والوقود وغيرها من الضروريات التي يجب السماح لها بالوصول إلى السكان اليائسين.

جاء ذلك خلال بيان عاجل أصدره تورك اليوم حث خلاله جميع الأطراف المعنية على ضمان عدم تعريض معابر المدنيين والسلع الضرورية في غزة للخطر.

وقال: "نظرًا للأهمية الخاصة التي يكتسيها التدفق الحر للمساعدات الإنسانية بالنسبة للمدنيين في جميع أنحاء غزة، يجب على الجانبين بذل عناية خاصة لضمان بقاء هذه المعابر آمنة وعاملة وألا تكون أهدافًا مباشرة للهجوم أو تتعرض لأضرار جانبية".

ووجدد الدعوة : " لجميع الأطراف في غزة إلى إلقاء أسلحتهم على الفور وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة وغير المقيدة والمستدامة، بما يتناسب مع احتياجات جميع الفلسطينيين في غزة دون أي تأخير".