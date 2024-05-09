نجل دونالد ترامب سينصّب والده في المؤتمر الجمهوري

اختار الحزب الجمهوري في فلوريدا بارون ترامب الطالب في المدرسة الثانوية والبالغ 18 عاما، ليكون أحد المندوبين الذين سيتم استدعاؤهم لتسمية والده دونالد ترامب رسميا مرشحا للانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر.

ويظهر ورود اسمه في القائمة التي تضم 42 اسما، إلى جانب أخويه الكبيرين إريك ودون جونيور، أهمية الأسرة في المعترك السياسي التي يحاول الرئيس السابق فرضها، والذي عين مؤخرا زوجة ابنه لارا رئيسة مشاركة للحزب الجمهوري على المستوى الوطني.

ويتوقع أن يحضر بارون ترامب وفقا لشبكة "ان بي سي نيوز" التي كشفت المعلومات، حفل تخرجه الأسبوع المقبل، بعد أن بلغ 18 عاما في مارس.

وهي سابقة بالنسبة لأصغر أبناء دونالد ترامب والذي كان حتى الآن بعيدا عن الأضواء.

وكانت إيفانكا ترامب مستشارة لوالدها عندما كان في البيت الأبيض ولكنها انسحبت الآن من السياسة، وهي ليست مدرجة ضمن القائمة.

سينضم الأبناء الثلاثة لدونالد ترامب كما جميع المندوبين من فلوريدا إلى مئات آخرين خلال شهرين لتقديم مرشحهم رسميا، بعد فوزه الكبير في الانتخابات التمهيدية.

ومن المقرر أن يعقد هذا المؤتمر الحزبي في ميلووكي شمال البلاد من 15 إلى 18 يوليو.

وكما في 2020، سيواجه دونالد ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.