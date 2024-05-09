بعد انفجار الإطار الأمامي.. طائرة ركاب تهبط بسلام في تركيا

ذكرت قناة "تي آر تي" التليفزيونية التركية أن طائرة ركاب قادمة من كولونيا في ألمانيا إلى منتجع ألانيا التركي على البحر المتوسط، تمكنت من الهبوط بسلام على مقدمتها، بعد تعرض إطارها الأمامي للانفجار أثناء هبوطها اليوم الخميس.

وقالت القناة التركية، نقلا عن وزارة النقل، إنه تم بسلام إجلاء جميع من كانوا على متن الطائرة، والبالغ عددهم 190 شخصا، بينهم طاقم من ستة أفراد. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأضافت القناة أن الإطار الأمامي للطائرة "بوينج 737" التابعة لشركة طيران "كوريندون إيرلاينز" انفجر أثناء هبوطها في منطقة غازي باشا بألانيا نحو الساعة 11 صباحا (0800 بتوقيت غرينتش)، وعرضت لقطات لعملية الإجلاء.

يشار إلى أن "كوريندون إيرلاينز" هي شركة طيران ترفيهية تركية تتخذ من مطار أنطاليا مقرا لها.

وقال حاكم غازي باشا، أورهان ألتون، لقناة "تي آر تي"، إن الترس الأمامي للطائرة تضرر بعد أن تم سحبها لفترة وجيزة على حافة عجلة الإطار، مشيدا بـ "مناورة الهبوط الناجحة للغاية" التي قام بها الطيار.

وذكرت قناة" تي آر تي" أن المدرج سيظل مغلقا حتى يتم نقل الطائرة، وسيتم تحويل الطائرات الوافدة إلى مطار أنطاليا، على بعد نحو 170 كيلومترا غربا. وجرى فتح تحقيق في الواقعة.

ويأتي الحادث بعد يوم من هبوط طائرة شحن اضطراريا في مطار إسطنبول بسبب عطل في معدات الهبوط الخاصة بها.

وتحظى ألانيا، وهي منطقة تقع في محافظة أنطاليا الساحلية، بشعبية كبيرة لدى السياح الغربيين، والألمان، خاصة في موسم الصيف.