واشنطن تدرس رد حماس بشأن الهدنة وتحض إسرائيل على عدم مهاجمة رفح

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها تدرس رد حماس على مقترح الهدنة فيما جددت دعوتها لإسرائيل عدم مهاجمة مدينة رفح المكتظة بالسكان في جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين "يمكنني أن أؤكد بأن ردّا صدر عن حماس. ندرس هذا الرد حاليا ونبحثه مع شركائنا في المنطقة خلال الساعات المقبلة".

وذكر مسؤول إسرائيلي أنه لم يجر التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة على الرغم من قول حماس اليوم الاثنين إنها وافقت على مقترح من وسطاء مصريين وقطريين.