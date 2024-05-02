بايدن:"النظام يجب أن يسود" في مواجهة الاحتجاجات الجامعية

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس على أن "النظام يجب أن يسود" في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات في الولايات المتحدة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقال بايدن الذي لزم الصمت طويلاً حيال هذه التحركات، في خطاب متلفز من البيت الأبيض، إن "لا مكان" لمعاداة السامية في الجامعات الأميركية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة "ليست أمة تُسكِت الناس".

وأضاف بايدن، أن تدمير الممتلكات وتهديد الناس ليس احتجاجا سلميا.. إنه ضد القانون

وقال: لا مكان في حرم جامعي أو في أميركا لمعاداة السامية أو أي خطاب كراهية

وأضاف بايدن: يجب أن يكون للشعب الأميركي الحق في أن يتم الاستماع إليه ولكن يجب احترام سيادة القانون، وقال: هناك حق في الاحتجاج ولكن ليس الحق في إثارة الفوضى ، ويجب أن تتم الاحتجاجات دون عنف أو تدمير أو كراهية وفي إطار القانون

وردا على سؤال عما إذا كانت الاحتجاجات قد أجبرته على إعادة النظر في سياساته في المنطقة قال بايدن: لا

و ردا على سؤال عما إذا كان ينبغي للحرس الوطني الأميركي أن يتدخل في الاحتجاجات قال ايضا لا.