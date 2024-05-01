بريطانيا ترحل أول طالب لجوء لرواندا عبر برنامج طوعي

جرى ترحيل طالب لجوء باءت محاولته بالفشل إلى رواندا، بموجب برنامج طوعي منفصل عن خطة الترحيل الرئيسة الخاصة بالحكومة البريطانية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن الرجل، الذي لم تحدد هويته، هو أول شخص ينتقل طواعية إلى رواندا بعدما تم عرض عليه مساعدة مالية تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه إسترليني (3740 دولارا) وجرى إرساله على متن رحلة تجارية إلى الدولة الواقعة بوسط إفريقيا.

ووسعت الحكومة برنامج الإعادة الطوعي ليشمل رواندا كمقصد أوائل العام الجاري.

وهذا البرنامج منفصل عن خطة الحكومة المحافظة لترحيل من يصلون عبر القوارب الصغيرة في القناة الإنجليزية إلى رواندا.

ويُفهم أن الرجل ليس رواندي الأصل، رغم أن صحيفة "صن" التي كانت أول من نشر القصة، قالت إنه من "أصل إفريقي".

وقبل طالب اللجوء الذي باءت محاولته بالفشل، العرض الطوعي قبل أسابيع، ويُفهم أنه في رواندا حاليا فيما تقول صحيفة "صن" إنه رحلته غادرت مساء الاثنين.