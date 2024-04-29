مصر متفائلة حيال هدنة جديدة بغزة والرياض تطالب بوقف دائم لإطلاق النار

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه "متفائل" حيال مقترح جديد للتوصل إلى هدنة في غزة، فيما طالب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بوقف دائم لإطلاق النار، قبيل وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة الاثنين لإجراء محادثات.

وأوضح شكري خلال تواجده في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض الاثنين أن "هناك اقتراحاً مطروحاً على الطاولة (والأمر متروك) للجانبين لدراسته وقبوله".

وأضاف شكري: "نحن متفائلون"، لافتاً إلى أن "المقترح أخذ في الاعتبار مواقف الجانبين وحاول استخلاص الاعتدال".

وتابع "نحن في انتظار اتخاذ قرار نهائي. هناك عوامل سيكون لها تأثير على قرارات الجانبين، لكنني آمل أن يرقى الجميع إلى مستوى الحدث".

من جهته، قال بن فرحان في المنتدى نفسه إن "أول شيء نحتاجه هو وقف إطلاق النار، وإنهاء معاناة سكان غزة حتى نتمكن من التركيز على ما سيأتي بعد ذلك".

وأضاف وزير الخارجية السعودي متحدثاً بالإنجليزية إن "هناك نقاشاً حيال إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار من خلال مفاوضات الرهائن. سيكون ذلك إيجابياً جداً".

وتابع "بالطبع نحن نؤيد إطلاق سراح جميع الرهائن، لكن من الضروري للغاية أن يكون أي وقف لإطلاق النار دائماً وليس مؤقتاً، وعلى هذا الأساس يمكننا أن نبدأ بعد ذلك العمل على ما سيأتي".