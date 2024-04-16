اندلاع حريق في مبنى البورصة التاريخي في الدنمارك

اندلع حريق في مبنى البورصة التاريخي في كوبنهاغن،وهو احد أقدم المباني في العاصمة الدنماركية، مما تسبب في انهيار قمته .

وقد شوهد تصاعد الدخان الكثيف وألسنة اللهب من المبنى. وقالت شرطة كوبنهاغن إنه سيستمر تطويق المنطقة لبعض الوقت.

وقد انهارت أجزاء من سقف المبنى قبل ان يتم السيطرة على الحريق .

وذكرت وسائل الإعلام الدنماركية أنه تم إرسال نحو 120 رجل إطفاء و نحو 60 من أفراد القوات المسلحة إلى موقع الحريق.

ونقلت وكالة الأنباء الدنماركية عن قائد فريق الإطفاء في الموقع القول أن الحريق آتى على نصف المبنى.

وأظهرت الصور التلفزيونية أشخاصا ينقلون عددا من الأغراض إلى خارج المبنى، من بينها رسومات تاريخية.

ويضم المبنى مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، من بينها لوحة زيتية تعود للقرن التاسع عشر بعنوان" من بورصة كوبنهاغن" للرسام بيدير كروير، حيث شوهد عدد من الأشخاص وهم يحملونها إلى خارج المبنى.

وأعرب وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن عن صدمته .

وكتب في منشور عبر منصة " إكس " " صور مروعة من مبنى البورصة. أمر محزن للغاية. مبنى أثر يعني الكثير بالنسبة لنا. هذه اللحظة مثل احتراق كنيسة نوتردام "، حيث قارن الحريق بما تعرضت له الكنيسة منذ خمسة أعوام.

وقد تم إخلاء جناح من قصر كريستيانسبورغ، حيث تقع مكاتب عدد من نواب البرلمان والصحافيين، خلال الصباح بسبب الحريق.

ويشار إلى أن القصر نفسه يأوي البرلمان الدنماركي.

مع ذلك، أعلنت شرطة كوبنهاغن عبر منصة " إكس" أنها سوف تجلي مباني وزارة المالية.

ويقع مبنى البورصة على الجزء الشرقي لجزيرة سلوتسلومين، مقابل البنك الوطني الدنماركي، كما أنه يعد مقصدا سياحيا. وتعد قمة المبنى، وهي عبارة عن أربع ذيول متشابكة لتنانين، رمزا للمدينة.

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق. ويذكر أنه تم الانتهاء من بناء المبنى في عام 1625، ويعد من أقدم المباني في كوبنهاغن. ويخضع المبنى حاليا لأعمال تجديد، وأصبح مغطي بالسقالات.