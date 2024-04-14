الكويت تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة

أعربت دولة الكويت عن قلقها الشديد، إزاء استمرار التصعيد العسكري الذي تشهدهُ المنطقة، وانعكاساته السلبية المُتزايدة على أمن وإستقرار دول المنطقة، والعالم أجمع.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر هذا التصعيد وآثاره.

وأكدت على موقف دولة الكويت الداعي إلى أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتفادي الحروب، وذلك من خلال ضمان إلتزام المجتمع الدولي كافة، بما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية.