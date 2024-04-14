مصر تنفي إغلاق مجالها الجوي وتؤكد استمرار حركة الملاحة الجوية

نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ اليوم.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري -في بيان اصدره اليوم -أن حركة الملاحة الجوية في جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي دون أي توقف.

وأكد المركز على استمرار جميع الرحلات الجوية في مطارات مصر وفقًا لجداول التشغيل المعتادة، باستثناء بعض الرحلات المتجهة إلى الدول التي أغلقت مجالها الجوي بسبب الأحداث الإقليمية.

وبخصوص رحلات شركة مصر للطيران، فقد أعلنت الشركة عن تعليق رحلاتها الجوية من وإلى المطارات في الأردن والعراق ولبنان فقط، وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي في هذه الدول.