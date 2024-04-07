غالبيتهن بمعتقل الدامون.. 81 أسيرة فلسطينية في سجون إسرائيل

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، اليوم الأحد ، عن أن "العدد الإجمالي للأسيرات الفلسطينيات في معتقلات الاحتلال 81 أسيرة، غالبيتهن في معتقل الدامون في ظل ظروف حياتية وصحية معقدة".

وطالبت الهيئة ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ،المؤسسات النسوية المحلية والاقليمية والدولية، والاتحادات والجمعيات العاملة في شؤون المرأة، بإعلاء صوتها لإنقاذ المرأة الفلسطينية من الاستهداف والملاحقة والاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقالت إن "مداهمة منازل الأسيرات المحررات أصبح نهجا ثابتا بشكل يومي، حيث يحاول الاحتلال تحقيق سياسة الردع والانتقام من النساء والفتيات الفلسطينيات، من خلال الاعتقال، وضربهن وإهانتهن، وتعمد ترهيبهن وتخريب منازلهن".

ودانت، سياسة "ملاحقة الأسيرات المحررات مؤخرا، والتي كان آخرها ليلة وفجر اليوم، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة رام الله وبلدة بيرزيت شمالا، واعتقلت محررتين وهما طالبتين في جامعة بيرزيت".

وأشارت إلى أن "الأيام الماضية شهدت تصعيدا واضحا في اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، يستند اعتقالهن إلى نزعات عقابية انتقامية، أو بهدف استخدامهن كرهائن وأدوات ضغط على الأزواج والأشقاء والآباء".