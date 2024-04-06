ماذا حققت خدمة ستارلينك في المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة؟.. فيديو

بعد شهرين على تفعيل خدمة ستارلينك للاتصال عبر الأقمار الصناعية داخل المشفى الميداني الإماراتي، نجحت الكوادر الطبية في تقديم أفضل خدمة علاجية للعديد من المصابين والحالات المرضية خاصة الأطفال، حيث أجرى الطافم الطبي مناقشات خلال أربع جلسات استشارية شارك فيها أفضل الأطباء المتخصصين حول العالم لوضع الخطط العلاجية الأنسب للمرضى إلى جانب اختيار أفضل المراكز الطبية التي تحوّل إليها بعض الحالات لاستكمال علاجها في الإمارات.

وساهمت، خدمة ستارلينك في تبادل الخبرات مع أطباء في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من البلدان لتعزيز كفاءة الكوادر الطبية داخل المستشفى الميداني، وتبقية الإمارات في ريادة البلدان الساعية لإغاثة الفلسطينيين وإسعاف منظومتهم الصحية المنهارة.