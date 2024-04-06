عملية "الفارس الشهم 3" تُعلن بدء تنفيذ مشروع كسوة العيد في قطاع غزة

أعلنت عملية الفارس الشهم 3 عن البدء في تنفيذ مشروع كسوة العيد بمناسبة حلول عيد الفطر، في مبادرة إنسانية هدفها التخفيف عن الأسر الفلسطينية النازحة في مراكز الإيواء، ورسم البسمة على شفاه الأطفال وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، في ظل الأوضاع الكارثية الصعبة التي يمر بها سكان قطاع غزة.

وقال شريف النيرب رئيس اللجة الإعلامية لعملية الفارس الشهم 3: “عملية الفارس الشهم3 في قطاع غزة تُعلن البدء في تنفيذ مشروع كسوة العيد بمناسبة عيد الفطر، لسد حاجة الأطفال والأسر النازحة من الكسوة في ظل عدم توفر الملابس، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة التي لطالما سارعت في الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني، وكانت سباقة في خدمتهم وتقديم اللازم لهم في كل الأوقات.

وأكد النيرب، أن عملية الفارس الشهم 3 تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة، بدعم كريم من دولة الإمارات العربية المتحدة، لمساندة الأسر الفلسطينية النازحة وتقديم الدعم لهم في كل زمان ومكان، للتخفيف من معاناتهم ولتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وأضاف النيرب، مشروع كسوة العيد يأتي استمرار لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مساندة وإغاثة الأسر الفلسطينية النازحة، من خلال عملية الفارس الشهم 3 حيث تُثبت من خلال دعمها المتواصل والمساعدات التي تُقدمها لدعم النازحين، نواياها الإنسانية الحسنة وهدفها الإغاثي وعملها المتواصل لدعم النازحين وللتخفيف من معاناتهم اليومية في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.