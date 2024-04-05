هليكوبتر تنقذ عمال مناجم في تايوان وإصابات الزلزال تتجاوز 1000 شخص

أنقذت طائرة هليكوبتر، أمس، ستة أشخاص علقوا في منطقة تعدين، بعد أسوأ زلزال تشهده تايوان منذ 25 عاماً، في حين دفعت مئات الهزات الارتدادية التي ضربت المنطقة الشرقية قرب مركز الزلزال عشرات آخرين إلى اللجوء للأماكن المفتوحة. وذكرت السلطات أن عدد المصابين في زلزال الأربعاء الذي بلغت قوته 7.2 درجات، ارتفع إلى 1058 شخصاً. وقالت سلطات الإنقاذ إن 646 شخصاً مازالوا عالقين، معظمهم في فنادق بحديقة وطنية تمثل منطقة جذب سياحي رئيسة، فيما توقفت حصيلة قتلى الزلزال في الوقت الحالي عند تسعة أشخاص.

وأنقذت السلطات جميع المحاصرين في المباني في مدينة هوالين الأكثر تضرراً، لكن كثيراً من السكان الذين يشعرون بالقلق بعد أكثر من 300 هزة ارتدادية، أمضوا الليل في العراء. وقالت يو (52 عاماً) التي ذكرت اسم عائلتها فقط، «كانت الهزات الارتدادية مرعبة». وأضافت أنها لا تتوقف.. لا أجرؤ على النوم في المنزل. وتخشى يو العودة إلى شقتها، التي وصفتها بأنها في حالة من الفوضى، ونامت في خيمة داخل ملعب رياضي، يُستخدم مؤقتاً للإيواء.

وارتفع عدد الأشخاص المعروف أنهم لقوا حتفهم بعد الزلزال الذي ضرب تايوان إلى 10، الخميس. وقالت السلطات إنه جرى العثور على جثمان رجل يبلغ 65 عاماً من العمر في ممشى في متنزه تاروكو الوطني في شرق البلاد. وكانت المنطقة السياحية الشهيرة في مقاطعة هوالين الأكثر تأثراً بأشد زلزال شهدته تايوان خلال نحو 25 عاماً، والذي وقع صباح الأربعاء.