البابا يأسف لقتلى "حماقة الحرب" في غزة وأوكرانيا

أطلق البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأربعاء مناشدة جديدة من أجل السلام في غزة وأوكرانيا معبرا عن أسفه الشديد لمقتل موظفي إغاثة في قصف إسرائيلي ومشيدا بجندي أوكراني قُتل في الحرب ضد روسيا.

قتل سبعة من موظفي الإغاثة بمنظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية يوم الاثنين في غزة فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه غير متعمد و"مأساوي".

وقال البابا فرنسيس في عظته الأسبوعية "أعبر عن أسفي الشديد بشأن المتطوعين الذين قتلوا خلال مشاركتهم في توزيع مساعدات إنسانية في غزة. أصلي من أجلهم ومن أجل أسرهم".

وجدد البابا فرنسيس الدعوة لوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح كل المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وحذر من اتساع "غير مسؤول" للصراع.

ومتحدثا عن الجندي الأوكراني القتيل، قال البابا للحشود في ساحة القديس بطرس إنه يحمل في يديه بعض الحبيبات من مسبحة تعود للجندي الأوكراني الذي قتل وعمره 23 عاما.

وتابع "أريد منا جميعا في هذه اللحظة أن نصمت قليلا ونفكر في هذا الشاب وكثيرين مثله ماتوا في حماقة هذه الحرب. الحرب دائما ما تدمر، فلنفكر فيهم ونصلي".

وأوضح بابا الفاتيكان أن الجندي ويدعى أولكسندر قتل في مدينة أفدييفكا بشرق أوكرانيا التي استولت عليها روسيا في فبراير .