بايدن يشدد على وجوب حماية الطواقم الإنسانية في غزة

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اتّصالا بالطاهي خوسيه أندريس، مؤسّس ورئيس المنظمة الإغاثية غير الحكومية "وورلد سنترال كيتشن" للتعبير عن تضامنه بعدما أسفرت ضربة إسرائيلية عن مقتل سبعة عمّال إغاثة تابعين للمنظمة، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.

وقال بايدن لأندريس إن "قلبه مفطور" وإنه "سيبلغ إسرائيل بكل وضوح بوجوب حماية عمّال الإغاثة الإنسانية"، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار.