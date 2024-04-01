منذ بدء العملية الإنسانية فى غزة
«طيور الخير» تتجاوز 1000 طن مساعدات عبر 21 إسقاطاً جوياً
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ 21 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.
وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي C17 تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرة C130 تتبع للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وجرت عمليات الاسقاط فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 3 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك وصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ إنطلاق عملية «طيور الخير» إلى 1071 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.
وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار «عملية الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
"طيور الخير" تتجاوز 1000 طن مساعدات عبر 21 إسقاطا جويا منذ بدء العملية الإنسانية— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) April 1, 2024
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ 21 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.
شملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي C17 تابعة للقوات… pic.twitter.com/xq4khcqwdd
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