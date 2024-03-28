البيت الأبيض: الروس ينشرون "دعاية سخيفة" حول هجوم موسكو

اعتبر متحدث باسم البيت الأبيض أن القادة الروس يحاولون نشر "دعاية سخيفة" حول هجوم موسكو الذي تبناه تنظيم "داعش" وهو "المسؤول عنه وحده".

وندد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أمام الصحافيين ب"دعاية سخيفة" تقوم بها روسيا، بعدما اتهمت لجنة التحقيق الروسية منفذي الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو بتلقي أموال من أوكرانيا وبانه كانت لهم صلات "مع القوميين الأوكرانيين"، فيما نفت كييف أي تورط لها في الهجوم.