الصايغ يقدم واجب العزاء في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو

قدم معالي أحمد بن على الصايغ وزير دولة، واجب العزاء في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى مقر السفارة الروسية في أبوظبي، حيث فتحت السفارة دفتر التعازي في ضحايا الهجوم الإرهابي، وكان في الاستقبال سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة تيمور زابيروف.

وأعرب الصايغ عن صادق العزاء والمواساة للشعب الروسي الصديق في هذا المصاب الجلل.

كما قدم أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون لدى الدولة واجب العزاء.

وكان قد أعلن يوم الأحد الموافق 24 مارس الجاري يوم حداد وطني في عموم روسيا على ضحايا الهجوم الإرهابي.