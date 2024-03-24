شاهد.. بوتين يضيء شمعة حداداً على أرواح ضحايا هجوم موسكو الإرهابي (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أضاء شمعة في الكنيسة الواقعة على أراضي مقر إقامته في نوفو أوغاريفو حداداً على ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي، وذلك حسبما أفاد موقع «روسيا اليوم».

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 مارس يوم حداد وطني في كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس، وصف فيها ما حدث مساء الجمعة، في مركز “كروكوس سيتي هول بأنه عمل إرهابي دموي وهمجي، متعهداً بأن ينال كل من يقف وراء هذه الجريمة “العقاب العادل والحتمي.

وقال الرئيس الروسي إن جميع المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف حفلا موسيقيا بالقرب من موسكو وأسفر عن سقوط نحو 137 قتيلا سيعاقبون.