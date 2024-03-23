بلينكن يندد بهجوم موسكو "البغيض" وبالإرهاب بكل أشكاله

ندد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن السبت بهجوم موسكو الدامي معتبرا أنه "جريمة بغيضة"، ومؤكدا أن واشنطن تدين "الإرهاب بكل أشكاله".

وقال بلينكن في بيان "ندين الإرهاب بكل أشكاله ونقف متضامنين مع شعب روسيا الحزين على خسارة الأرواح بسبب هذا الحدث المروع".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي صرح في وقت سابق "نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع".