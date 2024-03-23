شاهد.. أحد منفذي هجوم موسكو يكشف المقابل الذي حصل عليه مقابل القتل (فيديو)

كشف أحد منفذي هجوم صالة كروكوس في موسكو تفاصيل جديدة عن التوجيهات التي تلقاها من تنظيم داعش قبل تنفيذ الهجوم.

وقال المنفذ أثناء القبض عليه: وعدوني بمليون روبل مقابل قتل جميع المتواجدين في القاعة، مشيرا إلى أنه تلقى نصفها كدفعة أولى.

وأوضح أنه وصل الى موسكو في يوم 4 مارس الجاري.

وكانت وسائل إعلام روسية قد قالت إن 4 أشخاص على الأقل فتحو النار على الجمهور في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكس سيتي هول"، بمدينة كراسنوغورسك في ضواحي موسكو.

وقالت مارغريتا سيمونيان مديرة قناة روسيا اليوم على تطبيق تليغرام إن عدد قتلى الهجوم وصل إلى 143، دون ذكر مصدر المعلومة.

وأعلن الكرملين اليوم السبت أن روسيا ألقت القبض على 11 من بينهم أربعة يشتبه في أنهم مسلحون على صلة بإطلاق النار في قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو.