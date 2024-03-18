دفاعات أوكرانيا تسقط ليلا 17 طائرة مسيرة روسية

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 17 من أصل 22 طائرة مسيرة روسية في سماء أوكرانيا خلال الليل.

وقال سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليغرام، "في ليلة 18 مارس الجاري، هاجم الروس منطقة خاركيف بخمسة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز إس-300 وإس-400، ومنطقة سومي بصاروخين موجهين من طراز "كيه إتش-59"، و22 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه "نتيجة للعمليات القتالية، تم إسقاط 17 طائرة مسيرة من طراز شاهد في مناطق كييف وبولتافا وخميلنيتسكي وتشيركاسي وكيروفوهراد ودنيبرو وفينيتسا وزابوريجيا وريفني."

وشاركت في التصدي للهجوم وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية والقوات البرية، ومجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية، ومعدات الحرب الإلكترونية.