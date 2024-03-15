مجموعة السبع تهدد إيران بعقوبات شديدة إذا أرسلت صواريخ بالستية لروسيا

هددت مجموعة السبع الجمعة إيران بـ"عقوبات اضافية شديدة" في حال أرسلت صواريخ بالستية الى روسيا، حسبما ورد في بيان مشترك.

وقالت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان "إذا بدأت إيران ترسل صواريخ بالستية أو تقنيات مرتبطة بها الى روسيا، سنكون مستعدّين للاستجابة بطريقة سريعة ومنسّقة، ويشمل ذلك فرض عقوبات اضافية شديدة".