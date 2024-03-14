الرئيس الفلسطيني يكلف الإقتصادي محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) اليوم الخميس إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلف اليوم المستشار الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.

ودعا عباس رئيس الحكومة المكلف للالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني والحفاظ على مكتسباته وحماية إنجازاته وتطويرها والارتقاء بها وتحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

ويأتي تعيين مصطفى بعد ضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية التي تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة ولتحسين حكمها في الضفة الغربية المحتلة حيث يقع مقرها.

ويحل مصطفى محل رئيس الوزراء السابق محمد اشتية الذي استقال مع حكومته في فبراير .

ومحمد مصطفى (69 عامًا) رجل اقتصاد مستقل سياسيًا وكان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بمشاركة حماس في سنة 2014 واستمر في المنصب سنة واحدة. وهو عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية.