شاهد.. تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 15 شخصا (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن طائرة شحن عسكرية على متنها 15 شخصا، تحطمت بعيد إقلاعها من مطار في شمال شرق موسكو.

وأوردت الوزارة إن "طائرة نقل عسكرية من طراز إل-76 تحطمت في منطقة إيفانوفو بعيد إقلاعها في رحلة مجدولة مسبقا. كان على متنها ثمانية من أفراد الطاقم وسبعة ركاب".

وأوضحت في بيان نشرته وكالات الأنباء الروسية، أن الحادث وقع في منطقة إيفانوفو التي تبعد 200 كلم شمال شرق موسكو.

وأشارت الى أن الحادث تسبب به "اندلاع حريق في أحد محركات" الطائرة، وأنها أرسلت بعثة عسكرية الى القاعدة الجوية من أجل فتح تحقيق بشأنه.

وأشارت تقارير إخبارية إلى عدم وجود ناجين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية، طائرة تسقط وقد اشتعلت النيران بمحرك بها. وشوهد عمود من الدخان الأسود يتصاعد في السماء .

وتستخدم روسيا بشكل متزايد وسائل النقل الجوي والبري لنقل العديد والعتاد من أجل الحرب التي تخوضها في أوكرانيا منذ أكثر من عامين.

وأعلنت موسكو في يناير الماضي أن كييف أسقطت طائرة "إل-76" قرب الحدود بين روسيا وأوكرانيا.