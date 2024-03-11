"الناتو" يحتفل بانضمام السويد إلى الحلف بمراسم رفع العلم

احتفل حلف شمال الأطلسي(الناتو) بانضمام السويد إلى الحلف اليوم الاثنين بمراسم رفع العلم في صباح بارد وممطر في بروكسل.

وقال الأمين العام ينس ستولتنبرغ في مقر الحلف، متحدثا إلى جانب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون: "لقد اتخذت السويد مكانها الصحيح على طاولة حلف شمال الأطلسي".

وبعد انضمام السويد ارتفع عدد أعضاء الحلف الغربي إلى 32 عضوا، وأصبحت السويد الآن محمية بموجب المادة الخامسة من ميثاق الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي، بعد خروجها على تقليد دام مائتي عام من عدم الانحياز.

وكانت كل من فنلندا والسويد قد طلبتا الانضمام إلى التحالف في مايو 2022، في أعقاب الحرب الشاملة الذي قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير من ذلك العام.

وحذرت روسيا بالانتقام من انضمام فنلندا والسويد للتحالف بتوجيه تهديدات غامضة.

وقال كريسترسون "لا ينبغي لنا أن نكون ساذجين، وأعتقد أننا أصبحنا أكثر وعيا بالمخاطر التي تشكلها علينا (روسيا) الآن أكثر من أي وقت مضى. لذا، عليك ببساطة أن تظل في حالة تأهب".