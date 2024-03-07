الجيش الأردني: طائرات من 6 دول تشارك بإنزال مساعدات جوا لشمال غزة

قال الجيش الأردني في بيان الخميس إن طائرات سلاح الجو الملكي الأردني نفذت تسعة إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية لمواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة طائرات أميركية، وفرنسية، وبلجيكية، وهولندية، ومصرية.

وبحسب البيان "تأتي هذه الخطوة ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والاغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من أثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع".

وأوضح أن الجيش الأردني نفذ منذ بدء الحرب على غزة "29 إنزالاً جوياً أردنياً، إضافة إلى 23 إنزالا جويا نفذتها القوات المسلحة (الاردنية) بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة".

وأعلن الجيش الأردني الثلاثاء أن ثماني طائرات عسكرية هي ثلاث أردنية وثلاث أميركية وواحدة فرنسية وأخرى مصرية، ألقت مساعدات في قطاع غزة في أكبر عملية من هذا النوع منذ بدء الحرب.