بايدن: "من الخطير جدا" عدم التوصل لوقف إطلاق نار في غزة بحلول رمضان

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء من وضع "خطير للغاية" في إسرائيل والقدس إذا لم تتوصل إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق نار في غزة بحلول شهر رمضان.

وقال بايدن إنه يعود لحماس أن توافق على عرض الهدنة لستة أسابيع، محذّرا في المقابل إسرائيل من أن "لا أعذار" لديها في مواصلتها منع وصول مزيد من المساعدات إلى غزة.

وقال الرئيس الأميركي البالغ 81 عاما في تصريح لصحافيين "الأمر بيد حماس حاليا"، وذلك قبيل توجّهه إلى البيت الأبيض عائدا من كامب ديفيد.

وشدّد بايدن على أن "الإسرائيليين يتعاونون، وعرض (وقف إطلاق النار) عقلاني. سنعلم ما ستؤول إليه الأمور خلال يومين. لكننا نحتاج إلى وقف لإطلاق النار".

وأضاف "لا بد من وقف لإطلاق النار بسبب رمضان، إذا بلغنا ظروفا يستمر فيها ما يجري خلال رمضان، فقد تكون إسرائيل والقدس خطيرة للغاية".

ولم يعط بايدن مزيدا من التفاصيل، إلا أن الولايات المتحدة حضّت إسرائيل في الأسبوع الماضي على السماح للمسلمين بالصلاة في الحرم القدسي خلال شهر رمضان، بعدما اقترح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير منع فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة من الدخول إلى القدس للصلاة.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الدولة العبرية ستسمح بوصول العدد نفسه من المصلين إلى الحرم القدسي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان "كما في السنوات السابقة".