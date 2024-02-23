بايدن: "لا يمكننا أن ندير ظهرنا" لأوكرانيا.. التاريخ يرصد، والساعة تدق

حذر الرئيس الاميركي جو بايدن الجمعة من أن الولايات المتحدة لا يمكنها ان "تدير ظهرها" لاوكرانيا، في وقت لا تزال مساعدة بقيمة ستين مليار دولار لكييف معطلة في الكونغرس مع رفض النواب الجمهوريين إقرارها.

وقال بايدن في مداخلة في البيت الابيض عشية الذكرى الثانية للحرب الروسية لاوكرانيا "لا يمكننا أن ندير ظهرنا الآن".

ويضع الجمهوريون في الكونغرس شروطا للموافقة على إقرار مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا.

في الوقت نفسه، عززت موسكو مكاسبها ضد القوات الأوكرانية المتعطشة للذخيرة.

وأضاف بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين يعول على ذلك، يعول على أن ندير ظهرنا".

وتابع "التاريخ يرصد، والساعة تدق، والجنود والمدنيون الأوكرانيون الشجعان يموتون"، داعيا إلى الإسراع في إقرار مشروع القانون ومشيرا إلى أن "روسيا تسيطر على أراض أوكرانية للمرة الأولى منذ عدة أشهر".